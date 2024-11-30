«Реал» обратился к «Барселоне»

Пресс-служба мадридского «Реала» посредством социальных сетей поздравила каталонскую «Барселону» с днем рождения. 29 ноября «сине-гранатовые» отмечали 125-летие.

«Наши поздравления «Барселоне» со 125-летием. Для нас большая честь соперничать с таким клубом на протяжении всей нашей истории», - говорится в публикации «королевского» клуба.

Напомним, что последний поединок между «Реалом» и «Барселоной» прошел на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Подопечные Карло Анчелотти потерпели разгромное поражение со счетом 0:4. В настоящий момент мадридский гранд отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на четыре балла.