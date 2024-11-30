Лапорта: «Месси - лучший, а Хави подарил нам надежду»

Каталонская «Барселона» отпраздновала 125 лет со дня основания, в связи с чем её президент Жоан Лапорта дал несколько интервью и поделился своим мнением по поводу происходящих событий, а также недавнего прошлого.

Так, в частности, он ответил на вопрос о Лионеле Месси, а также дал оценку периоду, когда командой руководил Хави.

- Лионель - это лучший игрок в истории «Барселоны», а Хави подарил нам всем надежду, - цитирует слова Лапорты derbyderbyderby.it.

Напомним, что каталонский клуб сейчас лидирует турнирная таблица чемпионата Испании в 11 в 14 матчах Барселона одержала 11 побед.