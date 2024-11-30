​Лапорта: «Наша цель - 100 тысяч зрителей»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу обновления стадиона «Камп Ноу», это случилось в день, когда «Барселоне» исполнилось 125 лет. Он пояснил, что ремонт преследует цель увеличить вместимость стадиона до 100.000 зрителей:

- Мы можем претворять сны в жизнь, наша цель - добиться посещаемости 100.000 человек на стадионе. У нас все получится и у нас будет лучший стадион на всех пяти континентах. «Барселона» - это больше чем клуб, - цитирует слова Лапорты derbyderbyderby.it.

Напомним, что каталонский клуб сейчас лидирует турнирная таблица чемпионата Испании, в 14 матчах «Барселона» одержала 11 побед.