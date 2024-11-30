«Мальорка» вырвала волевую победу в матче с «Валенсией»

15-й тур Ла Лиги открыли «Мальорка» и «Валенсия». Ударов в створ было очень мало, но реализация таких попыток была на высочайшем уровне.
На 30-й минуте Хоан Мохика подыграл себе рукой - пенальти. Луис Риоха был точен с 11-метрового, хотя и оставил шанс голкиперу. В компенсированное время первого тайма хозяева отыгрались стараниями Кайла Ларина
На 81-й минуте Серхи Дардер навесил на Абдона Пратса, который ударом головой вырвал волевую победу для «Мальорки».
Хозяева с 24 очками поднялись на пятое место, противник делит вторую строчку с конца.
Протокол игры
|32'Риоха Луис (0:1)
|(1:1) Ларин Кайл45'
|(2:1) Пратс Абдон81'
Грейф Доминик•Морей Матеу78' (Маффео Пабло (78') •Вальент Мартин• 71'Раильо Антонио•Мохика Хоан•Ману Морланес•Саму Кошта•Наварро Роберто70' (Фернандес Валери (70') •Родригес Даниэль I70' (Санчес Антонио (70') •Дардер Серхи85' (Маскарель Омар (85') •Ларин Кайл79' (Пратс Абдон (79')
Мамардашвили Георгий•Таррега Сесар•Москера Кристиан•Гасиоровски Ярек84' (Гомес Даниэль (84') •Фулкье Димитри•Гайя Хосе•Риоха Луис 62'75' (Пепелу (75') •Герра Хавьер75' (Валера Херман (75') •Барренечеа Энцо84' (Алмейда Андре IV (84') •Ногуэроль Диего Лопес•Дуро Уго
29 ноября. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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