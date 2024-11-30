«Мальорка» вырвала волевую победу в матче с «Валенсией»

15-й тур Ла Лиги открыли «Мальорка» и «Валенсия». Ударов в створ было очень мало, но реализация таких попыток была на высочайшем уровне.

На 30-й минуте Хоан Мохика подыграл себе рукой - пенальти. Луис Риоха был точен с 11-метрового, хотя и оставил шанс голкиперу. В компенсированное время первого тайма хозяева отыгрались стараниями Кайла Ларина

На 81-й минуте Серхи Дардер навесил на Абдона Пратса, который ударом головой вырвал волевую победу для «Мальорки».

Хозяева с 24 очками поднялись на пятое место, противник делит вторую строчку с конца.