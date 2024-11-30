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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» – «Лас-Пальмас»: Выпустит ли Флик Ямаля в стартовом составе после двух осечек в чемпионате Испании

30 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 6 ч. 37 мин.

В пятнадцатом туре испанской Ла лиги возглавляющая турнирную таблицу «Барселона» сыграет против «Лас-Пальмаса». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

«Лас-Пальмас»: Силессен (вр), Алекс Муньос, Маккенна, Алехандро Суарес, Росада, Эссугу, Кирьян Родригес, Кампанья, Молейро, Сандро Рамирес, Мануэль Форстер.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что Ламин Ямаль сыграет в предстоящем матче после повреждения. Вопрос только, появится он в стартовом составе либо же выйдет на замену.

У каталонцев дисквалифицирован Марк Касадо. Под вопросом Рональд Араухо, Иньиго Мартинес. Травмы у Марка-Андре тер Штегена, Марка Берналя, Андреаса Кристенсена, Ансу Фати.

Предыдущий матч «Барселона» провела в Лиге чемпионов и выиграла его у французского «Бреста» 3:0. До этого в Ла Лиге «блауграна» сыграла вничью с «Сельтой» 2:2 после поражения от «Реал Сосьедада» 0:1.

«Лас-Пальмас» в прошлом туре Ла Лиги проиграл со счётом 2:3 «Мальорке». «Барселона» лидирует с 34 очками, «Лас-Пальмас» идёт близко к дну таблицы с 12 баллами.

Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» пройдёт сегодня, 30 ноября, на «Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса». Стартовый свисток – в 16 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция – здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Барселона Лас-Пальмас

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БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
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