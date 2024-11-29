Бывший игрок мадридского «Реала» Мигель Паленсия специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я всё-еще считаю, что Анчелотти не стоит увольнять. У «Реала» сейчас большие трудности, но их не решить заменой тренера. У «Реала» не раз были трудности осенью и зимой, а потом команда выигрывала Лигу чемпионов», - сказал Паленсия.

«Реал» в турнирной таблице Ла Лиги идёт на втором месте, у клуба 30 очков. На неделе «сливочные» проиграли «Ливерпулю» в рамках пятого тура Лиги чемпионов в гостях (0:2).