В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии Захаряна

Зима на носу, а Арсен Захарян до сих пор ни разу не выходил на поле в сезоне 2024/2025. Дело в том, что летом российский атакующий полузащитник получил травму и перенёс операцию. Теперь же у игрока есть мышечные проблемы. В пресс-службе испанского клуба ответили на вопрос, может ли Захарян сыграть против «Бетиса» в первый вечер декабря.

«Он всё ещё испытывает дискомфорт. Завтра станет известно, сыграет ли он в воскресном матче против «Бетиса», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.