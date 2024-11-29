«Реал» сделал заявление по делу Винисиуса

«Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление. В нём клуб сообщил об итогах разбирательства по делу форварда Винисиуса Жуниора – в феврале на матче против «Райо Вальекано» несовершеннолетний фанат оскорблял бразильца на почве расизма.

В заявлении говорится о том, что фанат извинился перед Винисиусом в своём письме. Учитывая то, что парень ещё не достиг совершеннолетия, было достигнуто соглашение о внесудебной компенсации. В отношении болельщики будут предприняты социально-воспитательные меры. Также парню запретят ходить на стадионы сроком на один год, и он выплатит штраф.