Флик высказался о «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о клубе, который в пятницу отмечает 125-летие.

«Я думаю, что это фантастический клуб. Невероятный. С тех пор, как я пришёл, я уже говорил, насколько я впечатлён. Мне очень нравится, что мы работаем с большой свободой, что мы делаем всё, что нам нужно. Это очень позитивный сценарий. Даже когда я иду по улицам Барселоны, ко мне очень хорошее отношение, люди очень добры. Очень приятно здесь работать. Я могу подтвердить, что «Барселона» - больше, чем клуб», - сказал Флик журналистам.

В субботу, 30 ноября, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Ровно 125 лет назад основали «Барселону»