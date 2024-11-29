«Реал» обратился к Зидану за помощью

Нападающий Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий в мадридском «Реале». Казалось, что форвард хочет играть слева в атаке, а не на острие. Впрочем, в последнем матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов даже на левом фланге Мбаппе не был убедителен.

Как сообщает испанское издание Sport, «Реал» обратился за помощью к своему бывшему футболисту и тренеру Зинедину Зидану. Он имеет близкую связь с Мбаппе – слова Зинедина имеют большой вес для Килиана. «Сливочные» попросили Зидана поговорить с Мбаппе и направить его в правильном направлении.

Стоит сказать, что у самого Зидана путь в «Реале» тоже начинался не без проблем.