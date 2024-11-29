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Тренер «Барселоны» Флик сообщил хорошую новость по Ямалю

29 Ноября 2024 • 17:37 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
1 1.16 X 8.50 2 14.00
Через 21 ч. 48 мин.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу состояния вингера Ламина Ямаля. По словам немецкого тренера, 17-летний футболист сыграет против «Лас-Пальмаса» в субботу.

«Ламин Ямаль вернулся и готов играть. Мы пока не решили, выйдет ли он в стартовом составе, но он сыграет. Таков план», - сказал Флик журналистам на пресс-конференции.

Ямаль в последний раз играл за «Барселону» 6 ноября. В нынешнем сезоне талантливый футболист поучаствовал в 16 официальных матчах, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Матч «Барселона» - «Лас-Пальмас» стартует 30 ноября в 16:00 по московскому времени.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль ещё теги

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БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
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