Платини: «Мбаппе восстанет из пепла»

Легенда французского футбола Мишель Платини высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе. Платини не сомневается в том, что в скором времени Мбаппе наберёт оптимальную форму и будет показывать футбол высокого уровня.

«Я вижу, что Мбаппе выглядит немного потерянным на поле. Великий чемпион должен восстать из пепла. Это то, что сделает Килиана великим чемпионом. Это в итоге будет лишь небольшой удар для французского футбола и для него самого», - слова Платини приводит испанский Sport.

Ближайший матч чемпионата Испании. «Реал» проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Хетафе» на своём поле.