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Чемпионат Испании. Ла Лига

Скажется ли отсутствие Винисиуса на результатах «Реала»

29 Ноября 2024 • 16:30 Комментировать

Есть поговорка, что беда не приходит одна. Она более чем подходит для описания ситуации, в какой сейчас находится «Реалом». Мы знаем, что у «сливочных» проблемы с результатами и череда травм. К большому разочарованию поклонников мадридской команды, лазарет пополнился её лидером – бразильцем Винисиусом. Если взглянуть на календарь, то он у команды Анчелотти совсем не шуточный: впереди такие крепкие орешки в виде «Атлетико» и «Аталанты». Выдержит ли такой напор команда Анчелотти? Давайте разбираться.

«Реал» не боится трудностей

Если рассуждать логически, то даже при худших обстоятельствах «Реал» не проиграет ни одной войны – всего лишь битвы. Если взять встречи в Лиги чемпионов, то команда попадёт в топ-24. Да, войти в восьмёрку будет проблемой, но мадридский клуб не боится трудностей, поэтому для «сливочных» не будет шоком, если придётся сыграть дополнительный раунд, чтобы войти в число лучших 16 команд Европы. Не кажется беспросветной ситуация и в Ла Лиге – нет предпосылок к тому, что «Барселона» уйдёт в отрыв. Сейчас «Реал» уступает на четыре очка при одной игре в запасе. Следовательно, можем сделать вывод, что главные битвы предстоят «сливочным» весной, и у команды есть время, чтобы решить все свои проблемы.

Время покажет, насколько  стойко «Реал» умеет держать удар. Мы увидим, какие действия предпринимает мадридская команда, когда всё складывается против неё.

Открывается время возможностей

Как бы то ни было, но хорошо, что к «Реалу» можно применить и другую известную поговорку: «Не было бы счастья – да несчастье помогло». Много слов было сказано о том, что Мбаппе и Винисиус мешают друг другу. Ситуация диктует сценарий, при котором Мбаппе вернётся к роли основного игрока в атаке, как это было ранее в Париже.

Эпидемия травм часто приводит к перестроению тактической схемы. Если верить испанскому изданию Relevo, то и нынешняя ситуация не является исключением. Данное издание сообщает, что Анчелотти наигрывает формацию 4-4-2. Дуэт нападающих будут составлять Килиан Мбаппе и Браим Диас. Турок Арда Гюлер должен сыграть на одном из флангов полузащиты.

Да, в команде череда травм, плюс игровой кризис, однако раненый зверь всегда опасен. Кроме того, не стоит забывать, что в рядах «сливочных» в любом случае играют топовые футболисты, способные давать результат. Проблемы «сливочных» могут лишь быть причиной того, что команда не будет идти как часы. С другой стороны, «сливочные» являются тем коллективом, который на отрезке не опустится ниже своего минимума. Соперники «Реала» должны это помнить.

Антон Карасевич

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