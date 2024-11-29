«Обычный игрок»: Экс-футболист сборной Франции вынес суровый вердикт по Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен высказался о нападающем «Реала» Килиане Мбаппе. По мнению Ротена, Мбаппе стал обычным игроком и сейчас не входит в список лучших в мире.

«То, что он показал в большом матче против «Ливерпуля» … Мне трудно быть снисходительным. С таким игроком нужно быть требовательным, потому что он установил высокую планку. На самом деле, Мбаппе стал обычным игроком. Вот что самое серьёзное. И это касается не только периода в «Реале» – это касается последних полутора лет.

У меня сложилось впечатление, что он поглощён своей личной жизнью и профессиональными переживаниями. Когда он продлил контракт с «ПСЖ», его отношение изменилось. Он стал меньше вкладывать в каждодневную работу, в матчи. Он стал иначе общаться. Много испарилось и вывело его из списка лучших игроков в мире. Сможет ли он туда вернуться?» - цитирует Ротена RMC Sport.