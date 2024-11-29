Названа вероятная четвёрка полузащитников «Реала» на ближайший матч

«Реал» готовится к воскресному матчу чемпионата Испании против «Хетафе». Ожидается, что Федерико Вальверде вернётся в линию полузащиты. В последних двух играх уругваец выходил на поле с первых минут на позиции правого защитника, ведь здоровых игроков этого амплуа у «сливочных» не было. Лукас Васкес уже восстановился – в игре с «Ливерпулем» он выходил на замену.

Как сообщает Marca, вместе с Федерико Вальверде в средней линии «Реала» на матч против «Хетафе» должны выйти Дани Себальос, Лука Модрич и Джуд Беллингем.

Напомним, что в игре с «Ливерпулем» в лазарет угодил хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга.