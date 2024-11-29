Важный игрок «Реала» приступил к тренировкам

Кадровая ситуация в «Реале» потихоньку налаживается. Недавно в строй вернулся защитник Лукас Васкес – в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля» опытный футболист вышел на замену по ходу второго тайма. Теперь появились кадры, на которых вместе с командой в пятницу на поле тренируется нападающий Родриго.

Пока сложно сказать, будет ли Родриго готов сыграть за «Реал» в воскресном матче чемпионата Испании против «Хетафе». Но появление 23-летнего бразильца на поле означает, что его возвращение в строй не за горами.

В сезоне 2024/2025 Родриго провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и два голевых паса на партнёров.