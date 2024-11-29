Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему

Несколько футболистов «Реала» завершали матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» с небольшим дискомфортом. Так, проблемы ощущали Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас.

Как сообщает журналистка Аранча Родригес, тройка футболистов прошла обследование. По его итогам появились хорошие новости – Мбаппе, Беллингем и Диас смогут сыграть за «Реал» в ближайшем матче чемпионата Испании против «Хетафе».

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе» пройдёт в воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.