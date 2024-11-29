«Мбаппе выглядел напуганным»: Гути высказался о звезде «Реала»

Бывший футболист «Реала» Гути высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе. В среду француз не реализовал пенальти в матче против «Ливерпуля».

«Мбаппе явно не на высоте. Такова реальность. Мы все хотели бы знать, что происходит с Мбаппе. Он выглядит неуверенным в себе, застенчивым. За несколько мгновений по пенальти он выглядел напуганным. Он, безусловно, недоволен своей игрой и хочет чего-то большего.

Убрать Мбаппе из состава было бы худшим шагом. Перес, клуб и Анчелотти будут защищать его. Я верю в него. Легко критиковать игрока и говорить, что он того не стоит, но Мбаппе – один из лучших футболистов в мире», - сказал Гути Mundo Deportivo.