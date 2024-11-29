Ровно 125 лет назад основали «Барселону»

Ровно 125 лет назад, 29 ноября 1899 года, была основана «Барселона». По этому случаю каталонский клуб сделал публикацию в социальных сетях.

«29 ноября 1899 года Жоан Гампер и ещё одиннадцать мужчин встретились в «Химнас Соле», чтобы сформировать ассоциацию, которая будет носить название и герб города. В тот же день родился футбольный клуб «Барселона». Со 125-летием! Мы можем добиться ещё многого», - говорится в сообщении.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 30 ноября, - против «Лас-Пальмаса» на своём поле. Каталонцы сейчас лидируют в чемпионате Испании.

Месси обратился к «Барселоне»

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