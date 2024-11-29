Экс-игрок «Реала» объяснил спад Мбаппе

Бывший футболист сборной Англии и мадридского «Реала» Стив Макманаман поделился мнением о позиции нападающего Килиана Мбаппе в «королевском» клубе.
«Реалу» нужен центральный форвард. Мбаппе не является девяткой. Он может играть под этим номером, но на этой позиции его результативность сильно упала. Килиану нравится играть на фланге. Им нужно было оставить Хоселу для игры в центре», - передает слова Макманамана таблоид Daily Mail.
Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне чемпионата Испании форвард сыграл 12 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей.
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