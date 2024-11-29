Экс-игрок «Реала» объяснил спад Мбаппе

«Реалу» нужен центральный форвард. Мбаппе не является девяткой. Он может играть под этим номером, но на этой позиции его результативность сильно упала. Килиану нравится играть на фланге. Им нужно было оставить Хоселу для игры в центре», - передает слова Макманамана таблоид Daily Mail.