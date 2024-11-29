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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию

29 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать

В этом сезоне Лиги чемпионов многие наверняка ещё не привыкли к новому формату. Однако непривычным в этом сезоне остаётся не только формат турнира, но и форма самого титулованного клуба – мадридского «Реала». В общей таблице команда под руководством Карло Анчелотти на данный момент замыкает число тех, кто выйдет в плей-офф. «Сливочные» расположились на 24-й строчке, и пока это выглядит совсем плачевно. В Сети уже достаточно много комментариев по поводу возможного увольнения Карло Анчелотти. Давайте поразмышляем, какое будущее ждёт наставника и клуб, и какие изменения необходимы «Реалу», чтобы не ударить в грязь лицом.

Результаты в Лиге чемпионов

Для начала давайте рассмотрим, как «Реал» выступает в этом розыгрыше ЛЧ, и с какими соперниками «сливочные» не смогли справиться. Итак, сыграно в этом розыгрыше всего лишь 5 матчей, но «Реалу» уже есть над чем задуматься. В пяти встречах у команды уже целых три поражения. Стартовали «сливочные» достаточно удачно. В первом туре «Реал» разбил «Штутгарт» 3:1, а первый гол «Реала» в этом европейском сезоне забил небезызвестный Килиан Мбаппе. Но вот уже в следующем матче подопечные Анчелотти не показали ничего: «Реал» не смог поразить ворота «Лилля» и уступил с минимальным счётом 0:1.

В третьем туре мадридцы, казалось, выпустили всю злость и отыгрались на дортмундской «Боруссии», которая, кстати говоря, выглядит очень неплохо в этом сезоне. Тот матч можно по праву назвать бенефисом атаки «сливочных» и Винисиуса в частности. Испанцы одержали разгромную победу со счётом 5:2, проигрывая по ходу встречи 0:2, а звёздный бразилец отметился в той встрече тремя голами. Казалось, что наконец-то «Реал» выбрался из ямы и теперь обретёт стабильность, учитывая на каком психологическом подъёме должна быть команда после таких камбэков. 

Но, к сожалению для мадридских болельщиков, всё пошло не по плану. В четвертом и пятом туре «Реал» забил всего лишь один мяч, проиграв обе встречи. Сначала «сливочные» уступили «Милану» со счётом 1:3, а в последнем туре проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. Таким образом, у самой титулованной команды в этом сезоне за пять игр в Лиги чемпионов всего две победы и уже три поражения. Согласитесь, статистика не из лучших.

Череда травм

Если говорить о причинах провала, то прежде всего следует всё-таки отметить большое количество травм. Действительно, лазарет «Реала» уже переполнен. И начнём сразу же с защиты, которая является базой удачных действий для любой команды. В оборонительной линии «Реал» уже недосчитывается трёх игроков. На очень длительный срок выбыл основной правый латераль команды Дани Карвахаль, который при неудачном столкновении порвал крестообразную связку. Давно не выходит на поле центральный защитник Давид Алаба, который уже постепенно становится большой проблемой для «Реала». Вслед за Карвахалем порвал кресты и Эдер Милитао, по факту являющийся основным и незаменимым защитником «сливочных».

Если говорить про атаку и полузащиту, то тут тоже всё не так празднично. Не хватает Родриго, который играл не последнюю роль в построениях Анчелотти. В полузащите до середины зимы выбыл основной опорник Орельен Тчуамени, а в последнем матче Ла Лиги травму получил Винисиус, который и вовсе играет роль первой скрипки в оркестре Анчелотти.

И что мы имеем? Наставник «Реала» просто вынужден тасовать игроков так, как никогда ранее. По сути, на некоторых футболистах лежит такая ответственность, которой раньше не было. Лука Модрич, которого уже смело можно назвать ветераном футбола, вынужден отпахивать с первых минут в центре поля, причём по большей части в опорной зоне. Федерико Вальверде, игравший раньше на многих позициях, сейчас вынужден привыкать к роли правого защитника. В центре обороны действует неопытный Рауль Асенсио. Кстати, испанец неплохо себя проявляет, однако ему ещё не хватает опыта, чтобы цементировать оборону так, как это мог сделать тот же Милитао. Поэтому можно с уверенностью говорить, что состав «Реала» на данный момент очень далёк от оптимального.

Невезение

Один из факторов, на которые стоит внимание при просмотре матчей мадридского «Реала», это невезение «сливочных». Если посмотреть на игру, то картинка не показывает, что «Реал» слабее своих оппонентов. Исключением может быть разве что последний матч против «Ливерпуля», но команда Арне Слота сейчас, действительно, находится в потрясающей форме. Достаточно большое количество моментов не заканчивается взятием ворот, и вряд ли в этом стоит винить Карло Анчелотти. Зачастую игроки ошибаются в элементарных ситуациях, теряя возможности для взятия ворот. Вот даже в последнем матче Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Забей француз тот одиннадцатиметровый на 62-й минуте, сравняй счёт – и игра уже могла бы быть совсем другой. Однако и в этой ситуации фортуна не была на стороне мадридского «Реала».

Фактор Мбаппе

Кстати, стоит обсудить фигуру уже упомянутого Килиана Мбаппе. И давайте признаем, что пока что у звёздного француза дела складываются совсем не так, как этого хотели бы зрители и руководство клуба. Игра у Мбаппе просто-напросто не идёт. Килиан неплохо сыграл в первом туре, однако дальше ничем примечательным не запомнился. Да, в чемпионате Испании Мбаппе забивает, но опять же это те игры, в которых его гол особо ничего не решает. Пока что у француза проблемы именно с важными матчами, в которых на него надеется тренер, партнёры по команде и болельщики. Но жёстко критиковать Мбаппе не стоит, поскольку любому футболисту, даже самому звёздному, нужно время на адаптацию. И пока что этого времени прошло не так много. С этим согласны и многие футбольные эксперты. Да и одноклубники, конечно, встают на сторону Килиана.

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На тему Мбаппе высказался его соотечественник Бакари Санья, в прошлом успешно выступавший за клубы и сборную Франции.

«Я не сомневаюсь, что трансфер Мбаппе в «Реал» будет успешным. Все ожидали, что он придёт и сразу побьёт все рекорды. Но если вы вспомните, то Криштиану Роналду начал путь в «Реале» не очень хорошо. А когда Бензема перешёл в «Реал», то все думали, что клуб совершил ошибку, подписав его. Трансфер Бекхэма тоже называли провалом. Килиан не единственный, кто тяжело стартовал в «Реале». Такое случалось даже с легендами. Даже Зидан сталкивался с критикой! Нужно время, но Мбаппе добьётся успеха в «Реале», – сказал Санья.

Называть его трансфер в «Реал» провальным пока что категорически рано. Однако здесь стоит сказать одну очень важную вещь. Руководство «Реала» и Карло Анчелотти пытаются сделать Килиана, у которого не идёт игра, центральной фигурой в команде. И именно это является большой ошибкой, ведь от такого Мбаппе нет той пользы, на которую все рассчитывают.

Что делать «Реалу» дальше?

Когда речь идет об изменениях, то первым делом почему-то начинают обсуждать кандидатуру тренера. Так что же делать с Анчелотти? Увольнять Анчелотти сейчас – это огромная ошибка. Этого делать руководству клуба категорически нельзя. Во-первых, Карло уже не раз доказывал, что готов принимать команду в критической ситуации и вытаскивать её из болота. Во-вторых, Анчелотти тот тренер, который пользуется уважением. А такому звёздному составу не подойдёт наставник, которого некоторые могут не воспринимать всерьёз. Ну и, в третьих, огромное количество травм и вынужденных замен уж точно не должно повлиять на статус Анчелотти в глазах руководства.

Трансферы – вот что сейчас необходимо «Реалу». Летом испанский клуб провёл весьма странную трансферную кампанию. Было очевидно, что клубу нужны защитники, учитывая длительное отсутствие Алабы. Однако упрямство Флорентино Переса сыграло свою роль, вот «Реал» остался у разбитого корыта с точки зрения полноты состава. Казалось бы, наиболее верным решением будет воспользоваться зимним трансферным окном. Однако, по слухам, Флорентино Перес против приобретений посреди сезона. Если «Реал» действительно не захочет укрепляться, то его может ждать и падение вниз. Без зимних трансферов «сливочным» будет крайне тяжело. И если результаты «Реала» мы с полной уверенностью можем охарактеризовать как плачевные, то вина Анчелотти в этом уж точно не такая очевидная. Я считаю, что папа Карло явно играет не первую роль в этом провале испанского гранда. 

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

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