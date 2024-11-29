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Пети считает, что Мбаппе сглазили в «Реале»

29 Ноября 2024 • 09:03 Комментировать (1)

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о выступлениях звездного форварда Килиана Мбаппе за мадридский «Реал».

«У меня такое впечатление, что Мбаппе сглазили. Верю в подобные вещи. Есть очень много всего, во что я искренне верю. Западные люди не верят в такое, они слишком рациональны. Но я другого мнения», - передает слова Эммануэль MaxiFoot.

Последний поединок Мбаппе провел за «Реал» в Лиге чемпионов УЕФА. «Королевский» клуб потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2. В этой встрече Килиан не смог реализовать пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эммануэль Пети Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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DAG_ARSA
29 Ноября 2024 в 09:22
Сам себя он сглазил скорее...
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