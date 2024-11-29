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Чемпионат Испании. Ла Лига

Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить ближайший матч

29 Ноября 2024 • 08:11 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
1 1.16 X 8.50 2 14.00
30.11 16:00

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес может не сыграть в предстоящем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

Во вторник 33-летний футболист отыграл от начала и до конца во встрече Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0). Вскоре после завершения поединка опытный центрбек почувствовал мышечный дискомфорт, докладывает журналист Тони Хуанмарти. По этой причине участие испанца в предстоящей игре с «Лас-Пальмасом» находится под вопросом.

Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» состоится в субботу. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Иньиго Мартинес принял участие в 18 поединках «сине-гранатовых» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

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