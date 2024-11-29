Тренер сборной Испании высказался об игре защитника «Реала» Асенсио

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил недавние успехи защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио.

21-летний футболист был переведён из «Кастильи» в первую команду «сливочных» в связи с многочисленными травмами. Испанец, отыгравший три матча в основе мадридского гранда, удостоился хвалебных отзывов за свои выступления.

«Асенсио? Мы наблюдаем за ним. Но важно также дать ему время, мы не хотим действовать поспешно и опережать события. Его успешная игра – хорошая новость для «Реала», испанского футбола и для него самого», – передаёт Madrid Universal слова де ла Фуэнте.