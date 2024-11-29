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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер сборной Испании высказался об игре защитника «Реала» Асенсио

29 Ноября 2024 • 07:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
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01.12 18:15

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил недавние успехи защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио.

21-летний футболист был переведён из «Кастильи» в первую команду «сливочных» в связи с многочисленными травмами. Испанец, отыгравший три матча в основе мадридского гранда, удостоился хвалебных отзывов за свои выступления.

«Асенсио? Мы наблюдаем за ним. Но важно также дать ему время, мы не хотим действовать поспешно и опережать события. Его успешная игра – хорошая новость для «Реала», испанского футбола и для него самого», – передаёт Madrid Universal слова де ла Фуэнте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Рауль Асенсио ещё теги

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