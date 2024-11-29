Месси, Мбаппе и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Стали известны все претенденты на награду лучшему игроку 2024 года от ФИФА.

В числе номинированных оказался действующий победитель Лионель Месси, представляющий «Интер Майами». Также на приз претендуют Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», действующий обладатель «Золотого мяча» Родри и Эрлинг Холанн (оба – «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль («Барселона»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

По итогам 2023 года Месси опередил Холанна и Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.