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Месси, Мбаппе и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

29 Ноября 2024 • 06:52 Комментировать

Стали известны все претенденты на награду лучшему игроку 2024 года от ФИФА.

В числе номинированных оказался действующий победитель Лионель Месси, представляющий «Интер Майами». Также на приз претендуют Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», действующий обладатель «Золотого мяча» Родри и Эрлинг Холанн (оба – «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль («Барселона»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

По итогам 2023 года Месси опередил Холанна и Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

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