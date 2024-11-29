Месси назвал свой самый важный момент в «Барселоне»

Лионель Месси продолжает делиться воспоминаниями, связанными с временами выступления за «Барселону».

Аргентинский форвард, ныне играющий в «Интер Майами», вспомнил о каталонском этапе своей карьеры в честь 125-летия со дня основания «Барселоны».

Отвечая на вопрос о самом важном моменте всего 21-летнего периода пребывания в «Барсе», Месси выделил свой дебют в первой команде.

«Сложно выбрать что-то одно – я бы позволил сделать это кому-то другому. Но если нужно выбрать только один момент, то я назову свой дебют. Дело в том, на какие жертвы я шёл, когда переезжал из Аргентины. Ради этого момента я полностью изменил свою жизнь, поэтому считаю его самым важным», – заявил в интервью 3Cat 37-летний нападающий.