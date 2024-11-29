Месси поделился любимым воспоминанием времён «Барселоны»

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём любимом воспоминании периода выступления за «Барселону».

Аргентинец пополнил систему «сине-гранатовых» с 2000 году, а покинул клуб спустя 21 год.

«Любимое воспоминание из «Барселоны»? Тот год, когда мы выиграли шесть трофеев [2009]. Тогда вся команда наслаждалась процессом – тренировками, матчами. Каждый день. Мы выходили на поле, уже зная, что победим – вопрос был только в том, с каким счётом. Это был действительно прекрасный год», – приводит 3cat слова 37-летнего форварда.

В 2021 году Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента, а с лета 2023 года представляет цвета «Интер Майами».