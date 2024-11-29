Месси рассказал об опыте, полученном в академии «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил, как начинал свой футбольный путь в молодёжной академии «Барселоны».

Аргентинец попал в академию «сине-гранатовых» в 2000 году. В 2004 году он дебютировал за первую команду каталонского гранда, где впоследствии достиг всех возможных высот.

«Ла Масия значит для меня очень много. Я жил в клубе с 13 лет, провёл там больше времени, чем в Аргентине. Я вырос с ценностями, которые привили мне в академии «Барселоны». Этот опыт сформировал меня как игрока и человека», – цитирует Managing Barca 37-летнего форварда.

Лионель Месси представлял цвета «Барселоны» до 2021 года, после чего перебрался в «ПСЖ».