Ямаль возвращается в заявку «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль попадёт в заявку команды на ближайший матч.

17-летний футболист залечил травму и готов вернуться в состав. По данным Diario Sport, «Барселона» включит Ямаля в заявку на поединок Ла Лиги против «Лас-Пальмаса», который состоится 30 ноября. Также в списке заявленных окажется и Ферран Торрес, не игравший больше месяца в связи с травмой.

Ламин Ямаль пропустил три последних матча «сине-гранатовых» из-за повреждения лодыжки. В активе вундеркинда шесть забитых голов и восемь результативных передач в 16 встречах команды Ханса-Дитера Флика в нынешней кампании.