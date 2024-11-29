Только четыре игрока «Реала» ещё не травмировались в текущем сезоне

Мадридский «Реал» испытывает огромные проблемы с травмами в нынешнем сезоне.

В недавнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением (0:2), список травмированных игроков «сливочных» пополнил Эдуардо Камавинга – полузащитник был вынужденно заменён на 56-й минуте. Таким образом, как сообщает Relevo, только четырём из 22 футболистов первой команды «Реала» удалось избежать травм в текущей кампании. В их числе фигурирует 39-летний Лука Модрич, а также Антонио Рюдигер, Фран Гарсия и Эндрик.

1 декабря коллектив Карло Анчелотти примет в родных стенах «Хетафе» в рамках Ла Лиги.