«Барселона» разочаровалась в де Йонге – Флик не видит игрока в основе

Слухи о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны» продолжают набирать обороты.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» продадут нидерландца летом следующего года, если к тому времени он не продлит контракт. По сообщениям Marca, в «Барселоне» разочарованы поведением де Йонга и больше не ждут от него ответа. В клубе обеспокоены травматичностью хавбека, а рулевой Ханс-Дитер Флик не видит его в стартовом составе.

Руководство каталонского гранда считает, что для футболиста, не являющегося основным, у Френки де Йонга слишком высокая зарплата. Вероятность скорого ухода бывшей звезды «Аякса» оценивается довольно высоко.