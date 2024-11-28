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Президент «Реала» проведёт встречу с Анчелотти после поражения – подробности

28 Ноября 2024 • 21:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
01.12 18:15

Флорентино Перес, который в «Реале» занимает должность президента, проведёт встречу с главным тренером команды Карло Анчелотти. Как сообщает Marca, встреча состоится перед ближайшей игрой Ла Лиги против «Хетафе».

Перес и Анчелотти выскажут друг другу мнения о проделываемой работе. По итогам разговора определится уровень текущего доверия президента к главному тренеру.

По данным источника, Анчелотти чувствует себя способным переломить ситуацию в лучшую сторону. Итальянский специалист верит в футболистов. После поражения от «Ливерпуля» в «Реале» ощущения не такие плохие, какие были после поражения от «Милана».

В то же время отмечается, что в «Реале» начинают осознавать, что проделали плохую работу на летнем трансферном рынке. Сейчас команда сталкивается с серьёзными кадровыми проблемами.

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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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