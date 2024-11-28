Месси обратился к «Барселоне»

Звёздный нападающий Лионель Месси обратился к своему бывшему клубу – к «Барселоне». Аргентинец поздравил «сине-гранатовых» со 125-летием.

«Я поздравляю «Барселону» со 125-летием. Я очень скучаю по клубу, по городу, по людям, по всей этой любви. Я надеюсь, что клуб будет продолжать добиваться успехов и становиться лучше», - сказал Месси в интервью 3Cat.

«Барселона» была основана 29 ноября 1899 года.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Из-за серьёзных финансовых трудностей каталонский клуб тогда не смог продлить контракт со своим звёздным воспитанником. Сейчас Месси представляет «Интер Майами».