Рианчо объяснил, почему Захаряну тяжело в Испании

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался об игре российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

—Ла Лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться. Его тело привыкает к нагрузкам самого высокого уровня. Со временем он залечит все травмы и найдет свою лучшую игру, — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил один гол и стал автором двух ассистов.

Стоит сказать, что в этом сезоне 21-летний хавбек пока на поле не выходил, так как продолжает восстанавливаться после травмы.