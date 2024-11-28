Автобус «Реала» попал в ДТП

В социальных сетях появились кадры с трассы М40 в Великобритании. Судя по этим кадрам, клубный автобус мадридского «Реала» попал в дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с грузовиком. Судя по всему, оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что «Реал» в среду вечером потерпел поражение в гостях у «Ливерпуля» со счётом 0:2. Мадридская команда сейчас занимает лишь 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре «сливочные» будут играть против «Аталанты» на выезде.