Бэйл прокомментировал незабитый Мбаппе пенальти

В среду вечером «Реал» в Лиге чемпионов потерпел поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:2. Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе мог перевернуть игру на «Энфилде», но он не реализовал пенальти. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «сливочных» Гарет Бэйл.

«Такое случается. Я тоже не забивал пенальти. Каждый не забивал пенальти. Жаль, что сейчас для Мбаппе всё складывается не лучшим образом. В свой хороший день он является лучшим в мире», - сказал Бэйл TNT Sports.

За «Реал» Килиан Мбаппе провёл 18 матчей. В них нападающий записал на свой счёт девять голов и два голевых паса на партнёров.