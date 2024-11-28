«Барселона» продаст де Йонга, если тот не продлит контракт

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб.

Как утверждает Diario Sport, руководство «Барселоны» считает, что в команде есть достаточно игроков, которые могут заменить де Йонга. По данным источника, в клубе готовы сохранить хавбека, но только если он подпишет новый контракт с понижением заработной платы, при этом сам игрок уже больше года игнорирует боссов.

Сообщается, что 27-летний де Йонг может быть продан после окончания текущего сезона, если до этого времени не ответит на предложение о новом контракте.

В текущей кампании полузащитник провел девять матчей с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного балла.