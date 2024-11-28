Анчелотти дал комментарий о выступлениях Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий в «Реале». В среду форвард не лучшим образом выступил против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и даже не реализовал пенальти. После игры комментарий по поводу выступлений Мбаппе дал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Много раз случалось, что у нападающих были проблемы с голами. Есть лекарство – быть терпеливым. Это трудный момент для Мбаппе, особенно после незабитого пенальти. Ему не хватает уверенности. Нельзя судить Килиана за незабитый пенальти. Такое случается с каждым. Он должен продолжать работать. Мы должны быть терпеливыми, ведь он выдающийся футболист», - сказал Анчелотти журналистам.

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Ливерпуля» в пятом туре Лиги чемпионов со счётом 0:2.