Только один человек в «Реале» хотел купить Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно сменил «ПСЖ» на «Реал». Мадридский клуб заполучил звёздного француза как свободного агента. В стане «сливочных» Мбаппе пока не оправдывает ожиданий. Накануне Килиан провёл очередной неудачный матч – против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Футболисту мало что удавалось в атаке, к тому же он не реализовал пенальти.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ромен Молина, в 2022 году в «Реале» было единодушие по трансферу Мбаппе. Однако летом текущего года купить француза хотел только один человек – президент Флорентино Перес. Отмечается, что он даже не хотел прислушиваться к каким-то противоположным мнениям.

В «Реале» нашли проблему Мбаппе