Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Только один человек в «Реале» хотел купить Мбаппе

28 Ноября 2024 • 17:59 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно сменил «ПСЖ» на «Реал». Мадридский клуб заполучил звёздного француза как свободного агента. В стане «сливочных» Мбаппе пока не оправдывает ожиданий. Накануне Килиан провёл очередной неудачный матч – против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Футболисту мало что удавалось в атаке, к тому же он не реализовал пенальти.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ромен Молина, в 2022 году в «Реале» было единодушие по трансферу Мбаппе. Однако летом текущего года купить француза хотел только один человек – президент Флорентино Перес. Отмечается, что он даже не хотел прислушиваться к каким-то противоположным мнениям.

В «Реале» нашли проблему Мбаппе

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Роналду сделал заявление после победного дубля Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Месси написал всего одно слово о Марадоне «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
18:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти дал комментарий о выступлениях Мбаппе в «Реале»
17:59 · Испания. Ла Лига
Только один человек в «Реале» хотел купить Мбаппе
17:14 · Россия. Премьер-лига
Маричаль – о Луисе Суаресе: «Великий человек и замечательный футболист»
17:11 · Испания. Ла Лига
Месси: «Я благодарю Бога, что привёл меня в «Барселону»
17:08 · Испания. Ла Лига
В «Реале» нашли проблему Мбаппе
16:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» может потерять Мбаппе и Беллингема
16:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал тренера на случай замены Анчелотти слухи
16:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» подтвердили травму Камавинга официально
15:40 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления хавбека «Реала» Камавинга
27 Ноября
21:31 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Для меня большая честь стать лучшим молодым футболистом Европы» 1
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» провели переговоры по звёздному игроку 1 слухи
20:28 · Испания. Ла Лига
Беллингем высказался о потере Винисиуса
19:55 · Испания. Ла Лига
Хаманн назвал главную жертву Мбаппе в «Реале»
19:27 · Испания. Ла Лига
Футболисты «Барселоны» выиграли три награды Golden Boy за четыре года 1
19:05 · Испания. Ла Лига
Кроос получил приз «Золотой игрок Европы»
19:01 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» Ямаль выиграл престижную награду 2 официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за звездой «Реала» слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
Салах может продолжить карьеру в Мадриде 2 слухи
18:11 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить ещё одного игрока сборной Украины слухи
17:41 · Испания. Ла Лига
Санья: «Даже Зидана критиковали – Мбаппе в «Реале» нужно время»
17:18 · Испания. Ла Лига
Педри: Я не критиковал Хави 1
16:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продать игрока ради Дэвиса 2 слухи
15:06 · Англия. Премьер-лига
Беллингем высказался о возможном переходе в «Ливерпуль»
13:30 · Испания. Ла Лига
Стал известен обладатель Golden Boy - это игрок «Барселоны»
13:05 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» Педри назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры 3
Все новости