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Месси: «Я благодарю Бога, что привёл меня в «Барселону»

28 Ноября 2024 • 17:11 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
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30.11 16:00

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своей карьере в клубе.

Напомним, аргентинский футболист выступал за каталонцев с 2004 по 2021 год.

— Я благодарю Бога, что привел меня в «Барселону», ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе. Я очень горжусь, что был частью «Барселоны» и остаюсь ее болельщиком. Это особенный клуб, не похожий на другие. Мне повезло, что я играл там, — приводит слова Месси журналист Фабрицио Роман.

В настоящий момент 37-летний Месси выступает за американский «Интер Майами». Трудовой договор игрока рассчитан до конца декабря 2025 года.

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