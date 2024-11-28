Форвард Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий в «Реале». Накануне француз выдал очередной неубедительный матч и даже не забил пенальти. Дело было на «Энфилде», где «Реал» проиграл в Лиге чемпионов со счётом 0:2.

Согласно информации The Athletic, в «Реале» нашли проблему Мбаппе. В клубе считают, что в последние годы Килиану в «ПСЖ» не хватало темпа и напряжения. «Сливочные» думают, что Мбаппе для набора кондиций нужно время. В клубе не сомневаются в звёздном форварде.

В сезоне 2024/2025 Килиан Мбаппе провёл 18 матчей, в которых забил девять голов и отдал два голевых паса на партнёров.