«Реал» может потерять Мбаппе и Беллингема

«Реал» по ходу сезона 2024/2025 сталкивается с серьёзными кадровыми трудностями. Прямо сейчас в лазарете мадридского клуба находятся семь футболистов – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор и Родриго.

Как сообщает El Partidazo de COPE, с небольшими физическими проблемами игру против «Ливерпуля» завершали ещё три футболиста – Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас. В ближайшее время игроки пройдут медицинские тесты. Не исключено, что кто-то из них не сможет помочь «Реалу» в ближайшем матче против «Хетафе» в первый вечер зимы.