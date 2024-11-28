«Реал» в среду огорчил своих болельщиков поражением от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов со счётом 0:2. Сложно сказать, повлияет ли этот результат на позиции в мадридском клубе Карло Анчелотти. В последнее время итальянец на пресс-конференциях рассказывал о своём опыте и подчёркивал, что не нуждается в советах. Эмоции Анчелотти могут быть связаны с тем, что в «Реале» выбрали тренера на случай, если итальянца придётся убирать. Соответствующая информация прозвучала в программе El Partidazo COPE.

«Почему мы видим такого Анчелотти на пресс-конференциях? Мне сообщили источники внутри клуба, что пару недель назад в «Реале» сказали Сантьяго Солари, чтобы он был готов в случае чего. И эта информация дошла до Анчелотти», - сказал журналист Роберто Моралес.

В своё время Сантьяго Солари уже тренировал «Реал».