В «Реале» подтвердили травму Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл на несколько недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Утверждается, что у 22-летнего хавбека диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Предполагается, что на восстановление игрока уйдет от двух до трех недель.

Напомним, Камавинга получил повреждение в игре пятого тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и сделал одну результативную передачу.

Свой следующий матч «Реал» проведет 1 декабря против «Хетафе». Начало игры 15-го тура Ла Лиги запланировано на 18:15 по мск.