Названы сроки восстановления хавбека «Реала» Камавинга

Травмы продолжают преследовать «Реал» - в среду в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля» мадридцы потеряли полузащитника Эдуардо Камавинга. По данным журналиста Хосе Луиса Санчеса, на восстановление французу понадобится как минимум две недели.

Отмечается, что Камавинга может быть готов к матчу чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Эта игра состоится 14 декабря, после чего «Реал» ждёт матч Межконтинентального кубка.

Напомним, что обескровленный из-за травм «Реал» в среду проиграл на поле «Ливерпуля» со счётом 0:2. Следующий матч команда Карло Анчелотти проведёт 1 декабря – против «Хетафе».