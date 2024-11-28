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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы сроки восстановления хавбека «Реала» Камавинга

28 Ноября 2024 • 15:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
01.12 18:15

Травмы продолжают преследовать «Реал» - в среду в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля» мадридцы потеряли полузащитника Эдуардо Камавинга. По данным журналиста Хосе Луиса Санчеса, на восстановление французу понадобится как минимум две недели.

Отмечается, что Камавинга может быть готов к матчу чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Эта игра состоится 14 декабря, после чего «Реал» ждёт матч Межконтинентального кубка.

Напомним, что обескровленный из-за травм «Реал» в среду проиграл на поле «Ливерпуля» со счётом 0:2. Следующий матч команда Карло Анчелотти проведёт 1 декабря – против «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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