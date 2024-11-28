Куда пропал Захарян: 0 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне, нужен ли вообще испанцам?

Европейский сезон постепенно приближается к своему экватору, а мы по сей день не видели в деле российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна. 21-летний хавбек получил травму на летних сборах и никак не может восстановиться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт Захаряна в ближайшее время.

«Реал Сосьедад» подписал большого таланта

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о покупке Захаряна, трансфер которого был на грани срыва из-за агентских игр. За талантливым россиянином гонялись многие клубы на протяжении несколько трансферных окон, но настойчивее всех оказался именно «Реал Сосьедад». К слову, на продаже своего воспитанника московское «Динамо» заработало солидные для российского футбола 13 миллионов евро.

В Сан-Себастьяне Захаряна представили как очень большого таланта. Президент клуба Хокин Аперрибай признался, что «Реал Сосьедад» следил за игроком с 2019 года и за это время подготовил 33 отчёта по футболисту. Абсолютно все в клубе были уверены, что Захарян вырастет в звезду.

Ожидания не всегда совпадают с реальностью

Что же получилось на деле? Не успел Арсен дебютировать, как тут же заболел и пропустил практически месяц. Однако со временем у Захаряна появлялось всё больше и больше возможностей. Никто не ожидал, что в своём первом сезоне в Ла Лиге Захарян проведёт большое количество игр. Тут на руку россиянину сыграли различные обстоятельства, благодаря которым он целых 15 раз выходил в стартовом составе в чемпионате. У «Реал Сосьедада» было большое количество травм, а кто-то уезжал в расположение сборной на Кубок Африки. Чаще всего Захарян не портил картину на поле, но и не делал ничего выдающегося. Россиянин много бил по воротам с дальней дистанции, забрал себе большинство стандартов, но только пользы клубу от этого практически не было. При этом сам Захарян рассказал, что стандарты и дальние удары – это индивидуальная установка главного тренера Иманоля Альгуасиля.

Всего же в первом сезоне Захарян провёл 41 матч во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Слабовато для атакующего игрока, пусть его и редко использовали на родной позиции под нападающим. Чаще же россиянин выходил на фланги атаки, где выглядел менее убедительно, особенно на правой бровке.

Перед стартом нового сезона Захарян получил травму лодыжки, из-за чего футболисту пришлось делать операцию. После нескольких месяцев лечения Захарян вернулся в общую группу в начале ноября, но снова травмировался. На этот раз пострадали мышцы. Вероятно, в клубе поторопились с возвращением хавбека, так как после травмы его мышцы не успели полностью окрепнуть. Ожидается, что теперь Захарян будет готов к 8 декабря к игре с «Леганесом», если снова ничего не случится.

Несмотря на плачевную ситуацию, в «Реал Сосьедаде» продолжают верить в российский талант. На подкасте у Фёдора Смолова главный тренер сборной России Валерий Карпин, оставивший свой след в Сан-Себастьяне, рассказал, что близко общается со спортивным директором «Реал Сосьедада» и наставником клуба, отметив, что их позиция по Захаряну никак не изменилась: «Потенциал сумасшедший».

Что ждёт Захаряна дальше

22 декабря в чемпионате Испании наступит зимняя пауза, которая может пойти на пользу Захаряну. В этот период он сможет набрать необходимые кондиции и полноценно помогать команде во второй части сезона. Однако сделать это будет крайне непросто. «Реал Сосьедад» потратил приличную сумму минувшим летом на укрепление состава, а также подтянул много молодёжи к основе. Как известно, в Сан-Себастьяне приоритет всегда отдаётся местным воспитанникам, нежели легионерам. Несмотря на это, у подопечных Иманоля Альгуасиля серьёзные проблемы с результатами. После 14 туров прошлогодний участник Лиги чемпионов занимает лишь 10-е место в Ла Лиге, набрав 18 очков.

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В такой ситуации Захаряну будет трудно себя проявить. Вероятно, в конце сезона российскому игроку начнут искать варианты с арендой. Расставаться с хавбеком на полноценной основе точно не станут, ведь не зря с ним заключили длительный контракт на шесть лет. Скорее всего, «Реал Сосьедад» захочет отдать Захаряна в какой-нибудь середняк или аутсайдер лиги, чтобы помочь тому быстрее пройти адаптацию за счёт большего количества игрового времени. Но если и там у Захаряна не пойдёт, то в Сан-Себастьяне уже станут задумываться о целесообразности продолжения сотрудничества с российским полузащитником.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев