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Ямаль: «Для меня большая честь стать лучшим молодым футболистом Европы»

27 Ноября 2024 • 21:31 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о награде лучшему молодому футболисту Европы.

«Для меня большая честь выиграть такую награду. Я очень счастлив, моя мечта осуществилась. Конечно, я должен упомянуть и своих партнёров по команде, как по «Барселоне», так и по сборной Испании. Это был невероятный год, который завершается невероятным образом», - цитирует Ямаля журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что уже третий год подряд обладателем данной награды становится именно футболист «Барселоны».

Ямаль принял участие в 12 матчах каталонского клуба в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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