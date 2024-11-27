Ямаль: «Для меня большая честь стать лучшим молодым футболистом Европы»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о награде лучшему молодому футболисту Европы.

«Для меня большая честь выиграть такую награду. Я очень счастлив, моя мечта осуществилась. Конечно, я должен упомянуть и своих партнёров по команде, как по «Барселоне», так и по сборной Испании. Это был невероятный год, который завершается невероятным образом», - цитирует Ямаля журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что уже третий год подряд обладателем данной награды становится именно футболист «Барселоны».

Ямаль принял участие в 12 матчах каталонского клуба в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.