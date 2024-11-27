Беллингем высказался о потере Винисиуса

В ближайшие недели за «Реал» из-за травмы не будет играть нападающий Винисиус Жуниор. Комментарий на этот счёт дал полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем.

«Винисиус – один из лучших футболистов в мире, если не лучший. Мы привыкли играть с ним, и для нас это большая потеря. Но я очень верю во всех игроков «Реала». Винисиус разочарован тем, что не может помочь команде», - сказал Беллингем журналистам.

В среду «Реал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.