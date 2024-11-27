Хаманн назвал главную жертву Мбаппе в «Реале»

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о «Реале». В среду вечером «Ливерпуль» и «Реал» пересекутся в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

«Сейчас хорошее время, чтобы сыграть против «Реала». Я не думаю, что Мбаппе усилил их. Думаю, у них слишком много звёзд или слишком много игроков, которые хотят сиять, и недостаточно игроков, которые делают других лучше. Кто-то должен делать эту работу.

Больше всего из-за Мбаппе пострадал Беллингем. В прошлом сезоне он забил кучу голов к Рождеству. Теперь ему приходится делать грязную работу, потому что нельзя, чтобы четыре игрока не оборонялись», - сказал Хаманн Genting Casino.

Следить за матчем «Ливерпуль» - «Реал» можно будет в текстовой трансляции.