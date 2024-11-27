Футболисты «Барселоны» выиграли три награды Golden Boy за четыре года

В среду было объявлено о том, что приз Golden Boy выиграл вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Речь идёт о награде, которую с 2003 году Tuttosport вручает лучшему молодому (до 21 года) футболисту Европы.

Если взять четыре последних года, то награду Golden Boy трижды выигрывали представители «Барселоны». В 2021 году приз получал Педри, а в 2022 году – Гави. И вот теперь премию выиграл Ламин Ямаль. В общем, в каталонском клубе могут гордиться работой своей академии.

Что касается прошлого года, то приз выигрывал атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.